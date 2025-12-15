PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Alkoholisierter Autofahrer verursacht Verkehrsunfall auf der B212 in Berne

Delmenhorst (ots)

Ein alkoholisierter Autofahrer hat am Sonntag, 14. Dezember 2025, gegen 19:45 Uhr, einen Verkehrsunfall auf der B212 in Berne verursacht und sich anschließend vom Unfallort entfernt.

Eine Zeugin war auf der B212 in Richtung Brake unterwegs und kam vor dem Kreisverkehr in Ranzenbüttel auf ein stark beschädigtes und mit Warnblinklicht am Straßenrand stehendes Fahrzeug zu. Als sie dem Insassen ihre Hilfe anbot, bemerkte sie Alkoholgeruch und verständigte die Polizei. Kurze Zeit später startete der Mann sein eigentlich nicht mehr fahrbereites Auto und setzte die Fahrt in Richtung Bookholzberg fort. Nach wenigen hundert Metern stoppte die Polizei den VW des 54-Jährigen aus Stuhr. Er wies eine Atemalkoholkonzentration von 1,18 Promille auf und hatte den Straßenverlauf vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung nicht erkannt. Statt dem Kreisverkehr zu folgen, fuhr er geradeaus über die Insel, durchbrach hier zwei Schranken und verursachte so Schäden in Höhe von mindestens 8.500 Euro.

Gegen den 54-Jährigen wurde unter anderem ein Verfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Ihm musste eine Blutprobe entnommen werden. Sein Führerschein wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg beschlagnahmt.

Rückfragen bitte an:

Albert Seegers
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

