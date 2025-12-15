Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden auf der B212 in Berne

Delmenhorst (ots)

Hoher Sachschaden ist am Montag, 15. Dezember 2025, gegen 08:45 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf der B212 in Berne entstanden.

Zur Unfallzeit war ein 31-jähriger Mann aus Berne mit einem Mercedes auf der Schlüter Straße unterwegs. Er wollte auf die B212 in Richtung Lemwerder einbiegen und missachtete dabei die Vorfahrt eines 64-Jährigen aus dem Kreis Osterholz, der die B212 mit einem Opel in Richtung Brake befuhr. Durch den Zusammenstoß entstanden an beiden Autos erhebliche Schäden in Höhe von ungefähr 15.000 Euro. Der 31-Jährige klagte zudem über Schmerzen im Oberkörper.

Nach dem Unfall war die Fahrbahn der Bundesstraße zwischen der Huntebrücke und dem Abzweig nach Berne zunächst blockiert. Später war das einspurige Passieren möglich. Nach der Räumung der Fahrzeuge und Reinigung der Fahrbahn konnte die Sperrung gegen 11:00 Uhr komplett aufgehoben werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell