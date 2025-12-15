PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Junge Autofahrerin bei Unfall in Harpstedt leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Harpstedt hat sich am Sonntag, 14. Dezember 2025, gegen 15:30 Uhr, eine junge Autofahrerin leichte Verletzungen zugezogen.

Die 18-Jährige aus Harpstedt war zur Unfallzeit mit einem Audi auf der Straße "Am großen Wege" in Richtung Ortskern unterwegs. Kurz hinter der Einmündung "Am kleinen Wege" kam sie ausgangs einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum.

Am Audi entstanden erhebliche Schäden in Höhe von ungefähr 10.000 Euro. Ein Abschleppunternehmen musste verständigt werden. Die 18-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren.

Rückfragen bitte an:

Albert Seegers
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Alle Meldungen Alle
  • 14.12.2025 – 13:31

    POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Großenkneten: Trunkenheitsfahrt

    Delmenhorst (ots) - Am Samstag gegen 21.40 Uhr meldeten mehrere Verkehrsteilnehmer einen Pkw mit unsicherer Fahrweise, der zwischen Ahlhorn und Sage unterwegs war. Der Fahrzeugführer konnte im Anschluss durch eine Polizeistreife angetroffen werden. Er saß noch in seinem Pkw, der mittlerweile aufgrund Kraftstoffmangel liegengeblieben war. Bei der Kontrolle war der 40-jährige Fahrzeugführer aus Großenkneten so ...

    mehr
  • 14.12.2025 – 13:19

    POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Wildeshausen: Trunkenheitsfahrt

    Delmenhorst (ots) - Am Samstagmorgen, gegen 04.30 Uhr, kontrollierte die Polizei einen Pkw auf dem Ochsenbergweg. Es stellte sich heraus, dass die 52-jährige Fahrzeugführerin aus Wildeshausen unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein Alkotest ergab einen Wert von 1,9 Promille. Die Polizei ordnete eine Blutprobe an und leitete ein Strafverfahren ein. Die Fahrzeugführerin muss zudem mit einem längeren Entzug ...

    mehr
  • 14.12.2025 – 10:01

    POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Zeugen nach einem versuchtem Einbruch in ein Wohnhaus gesucht

    Delmenhorst (ots) - In dem Tatzeitraum vom 12. Dezember 2025, 19:00 Uhr, bis zum 13.12.2025, 10:00 Uhr, versuchte bislang unbekannte Täterschaft sich Zutritt zu einem Wohnhaus in der Ahnbeker Straße zu verschaffen. Der Versuch schlug fehl und die Täterschaft entfernte sich unerkannt vom Tatort. Wer im angegebenen Zeitraum verdächtige Personen in der Nähe des ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren