Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Junge Autofahrerin bei Unfall in Harpstedt leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Harpstedt hat sich am Sonntag, 14. Dezember 2025, gegen 15:30 Uhr, eine junge Autofahrerin leichte Verletzungen zugezogen.

Die 18-Jährige aus Harpstedt war zur Unfallzeit mit einem Audi auf der Straße "Am großen Wege" in Richtung Ortskern unterwegs. Kurz hinter der Einmündung "Am kleinen Wege" kam sie ausgangs einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum.

Am Audi entstanden erhebliche Schäden in Höhe von ungefähr 10.000 Euro. Ein Abschleppunternehmen musste verständigt werden. Die 18-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell