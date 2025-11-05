Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Flensburg: Radfahrerin durch Unfall verletzt - Zeugen gesucht!

Flensburg (ots)

Am Montagabend (03.11.2025) kam es im Bereich der Schiffbrücke / Am Nordertor, Flensburg, zu einem Zusammenstoß eines Fahrzeuges mit einer Radfahrerin. Der unbekannte Fahrzeugführer entfernte sich unerkannt, während die Geschädigte sich bei dem anschließenden Sturz verletzte.

Nach Angaben der Radfahrerin befuhr diese gegen 20:10 Uhr die Querung für Fußgänger und Radfahrer im Bereich der Einmündung der Duburger Straße / Am Nordertor. Eine aus der Werftstraße herannahende Limousine erfasste die Frau, sodass diese mit ihrem Fahrrad zu Boden stürzte.

Der Fahrer des weißen Fahrzeuges missachtete mutmaßlich das Rotlicht der Ampelanlage. Er entfernte sich, ohne anzuhalten, umgehend vom Unfallort. Die Geschädigte wurde durch den Unfall leicht verletzt.

Es habe sich um eine weiße Limousine vom Typ Mercedes mit einem Flensburger Kennzeichen gehandelt. Der unbekannte Fahrer sei männlich und habe einen Vollbart getragen.

Eine Passantin sei der Verunfallten zur Hilfe geeilt, steht jedoch namentlich nicht fest.

Der Verkehrsermittlungsdienst des 1. Polizeireviers Flensburg hat die weiteren Ermittlungen zu dieser Verkehrsunfallflucht übernommen.

Zeugen und Hinweisgeber, insbesondere die hilfeleistende Passantin, werden gebeten sich mit den Ermittlern unter der Telefonnummer 0461-484-0 oder per E-Mail unter ved.flensburg.1pr@polizei.landsh.de in Verbindung zu setzen.

