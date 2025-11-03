Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Tarp: Raub auf Tankstelle, Angestellte mit Messer verletzt

Tarp (ots)

Am Sonntagabend, 02.11.2025, kam es zu einem Raubüberfall auf die Team-Tankstelle im Stapelholmer Weg in Tarp. Der bislang unbekannte Täter entwendete dabei Bargeld in Höhe von über 1.000 Euro.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei betrat der Täter kurz vor 22:00 Uhr die Tankstelle und forderte unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe von Bargeld. Er begab sich unvermittelt hinter den Tresen und schubste die 40-jährige Angestellte. Im weiteren Verlauf kam es zu einem Gerangel, bei dem der Täter mutmaßlich gezielt mit dem Messer in Richtung der Mitarbeiterin stach.

Der Mann entnahm anschließend eine größere Bargeldsumme aus der Kasse und flüchtete zu Fuß in unbekannte Richtung. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte der Täter bislang nicht gefasst werden. Die 40-jährige Mitarbeiterin erlitt eine Stichverletzung im Bauchbereich und einen Schock. Sie wurde in ein Flensburger Krankenhaus eingeliefert.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

- männlich, ca. 170-175 cm groß

- schlanke Statur

- komplett schwarz gekleidet

- trug eine schwarze Mütze und ein schwarzes Tuch vor dem Mund

Das Kommissariat 7 der Bezirkskriminalinspektion Flensburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können oder die Tat beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 0461 / 484-0 zu melden.

