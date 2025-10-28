POL-FL: Sörup: Vermisster 17-Jähriger aus Sörup aufgefunden
Sörup (ots)
Der seit dem frühen Montagmorgen (27.10.25) vermisste 17-jährige Jason K. wurde in Sörup angetroffen.
Die Polizei bedankt sich für die Fahndungsunterstützung und bittet um Löschung des veröffentlichten Lichtbildes.
