POL-FL: Verkehrsunfall mit Fahrerflucht - Zeugen gesucht!

Langenhorn / NF (ots)

In der Nacht zum Montag (26.-27. Oktober 2025) kam es auf dem Parkplatz eines Langenhorner Supermarktes in der Dorfstraße zu einem Fall Unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Ein Unterstand für Einkaufswagen wurde, augenscheinlich durch einen Zusammenstoß mit einem Fahrzeug, vollständig zerstört. Es entstand Sachschaden in vierstelliger Höhe.

Wer kann Angaben zum Sachverhalt oder zum Verursacher des Schadens machen? Wem ist ein entsprechend beschädigtes Fahrzeug aufgefallen? Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Bredstedt unter 04671-4044900 zu melden.

