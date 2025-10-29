Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Verkehrsunfall mit Fahrerflucht, Zeugen gesucht

Husum (ots)

Am Donnerstag (23.10.2025) kam es zur Mittagszeit an der Einmündung Marienhofweg/ Am Gallberg in Husum zu einem Fall Unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Ein 33-jähriger Husumer befuhr mit seinem E-Bike den Marienhofweg in Richtung Flensburger Chaussee. In Höhe der Einmündung Am Gallberg nahm ihm nach ersten Erkenntnissen der Fahrer oder die Fahrerin eines hellblauen Pkw die Vorfahrt, sodass es zum Zusammenstoß kam und der Radfahrer stürzte. Dieser wurde durch den Unfall leicht verletzt. Das Verursacherfahrzeug entfernte sich ohne anzuhalten vom Unfallort.

Wer kann Angaben zum Verursacher des Schadens machen? Der Verursacher und Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Husum unter 04841-8300 zu melden.

