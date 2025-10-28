Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Autobahn 7

Lürschau: Sattelauflieger kollidiert mit Brücke

Autobahn 7 / Lürschau (ots)

Am frühen Dienstagmorgen (28.10.2025) kam es auf der Autobahn 7 in Fahrtrichtung Norden, in Höhe der Gemeinde Lürschau, zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Eine Autobahnbrücke wurde beschädigt.

Gegen 06:00 Uhr kollidierte eine Sattelzugmaschine mit angehängtem Sattelauflieger mit einer Brücke eines Wirtschaftwegs, der über die Autobahn 7 führt. Durch den Aufprall wurde der Auflieger erheblich beschädigt, sodass das geladene Maisschrot (Tierfutter) auf einer Länge von ca. 100 Metern auf die Fahrbahn austrat.

Zwei nachfolgende Fahrzeuge wurden durch herabfallende Teile des Aufliegers und durch die Ladung beschädigt. Alle drei Fahrzeuge mussten durch einen Abschleppdienst entfernt werden. Personen wurden durch den Unfall nicht verletzt.

Die Fahrbahn musste für die Reinigungsarbeiten vollständig gesperrt werden. Die Arbeiten dauern zum Zeitpunkt der Veröffentlichung an.

Die Begutachtung der Schäden an der Brücke im Auftrag der Autobahnmeisterei steht aus. Zur Schadenshöhe können zum aktuellen Zeitpunkt keine Angaben gemacht werden.

Das Polizei-Autobahn- und Bezirksrevier Nord hat die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache übernommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell