POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Wildeshausen: Trunkenheitsfahrt

Am Samstagmorgen, gegen 04.30 Uhr, kontrollierte die Polizei einen Pkw auf dem Ochsenbergweg. Es stellte sich heraus, dass die 52-jährige Fahrzeugführerin aus Wildeshausen unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein Alkotest ergab einen Wert von 1,9 Promille. Die Polizei ordnete eine Blutprobe an und leitete ein Strafverfahren ein. Die Fahrzeugführerin muss zudem mit einem längeren Entzug der Fahrerlaubnis rechnen.

