Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Zeugen nach einem versuchtem Einbruch in ein Sportzentrum gesucht

Delmenhorst (ots)

Am Samstag, den 13. Dezember 2025, zwischen 00:30 Uhr und 09:00 Uhr, versuchte bislang unbekannte Täterschaft sich Zutritt zu einem Sportzentrum in der Stedinger Straße zu verschaffen, indem man versucht hat die Seitentür aufzuhebeln. Aus unbekannten Gründen ließ die Täterschaft von einer weiteren Tatbegehung ab.

Wer im angegebenen Zeitraum verdächtige Personen in der Nähe des Tatortes gesehen hat, wird gebeten, sich unter 04221/1559-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell