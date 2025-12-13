Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Delmenhorst vom 13.12.2025
Delmenhorst (ots)
Delmenhorst: Einbruch in Wohnhaus
In dem Zeitraum vom 11.12.2025, 15.00 Uhr, bis zum 12.12.2025, 13.00 Uhr, schlugen unbek. Täter eine Fensterscheibe eines Wohnhauses in der Brauenkamper Straße in Delmenhorst ein und gelangten in die Räumlichkeiten. Ob etwas entwendet wurde, steht bislang nicht fest.
