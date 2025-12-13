PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Delmenhorst vom 13.12.2025

Delmenhorst (ots)

Delmenhorst: Einbruch in Wohnhaus

In dem Zeitraum vom 11.12.2025, 15.00 Uhr, bis zum 12.12.2025, 13.00 Uhr, schlugen unbek. Täter eine Fensterscheibe eines Wohnhauses in der Brauenkamper Straße in Delmenhorst ein und gelangten in die Räumlichkeiten. Ob etwas entwendet wurde, steht bislang nicht fest.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

