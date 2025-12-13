PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Brake vom 13.12.2025

Delmenhorst (ots)

PKW-Fahrer in Elsfleth ohne Fahrerlaubnis gestoppt

Am 12.12.2025, gegen 09:00 Uhr, führten Polizeibeamte des PK Brake in der Cap-Hoorn-Straße in Elsfleth eine Verkehrskontrolle eines Pkw durch. Im Rahmen der Überprüfung stellte sich heraus, dass die Fahrerlaubnis des Fahrzeugführers seit ca. einem Jahr erloschen war und bereits der Führerscheinstelle hätte übersandt werden müssen. Der Führerschein wurde daraufhin eingezogen. Den 31-Jährigen aus dem Landkreis Wesermarsch erwartet jetzt ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Alkoholisierte Fahrt ohne Fahrerlaubnis in Brake

Am 12.12.2025, um 23:34 Uhr, wurde die Polizei durch einen Anruf eines Zeugen auf einen Pkw in Oldenbrok-Mittelort aufmerksam, der durch unsichere Fahrweise aufgefallen war. Im Zuge der anschließenden Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass der 42-jährige Fahrzeugführer aus Bremen unter dem Einfluss von Alkohol stand, sodass eine Blutprobe entnommen wurde. Weiter bestanden Anhaltspunkte, dass der vorgezeigte rumänische Führerschein ggf. gefälscht sein könnte. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet. Der Fahrzeugschlüssel wurde einbehalten.

Rückfragen bitte an:

PK Brake

Tel.: 04401-9350

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
