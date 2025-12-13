Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Wildeshausen vom 13.12.2025

Delmenhorst (ots)

Landkreis Oldenburg: Fahren ohne Fahrerlaubnis und keine Pflichtversicherung in Ahlhorn

Am Freitag, 12.12.2025, gegen 15:28 Uhr, kontrollierte eine Funkstreifenwagenbesatzung der Polizeistation Großenkneten den Fahrzeugführer eines PKW, welcher die Straße "Am Gaswerk" in Ahlhorn befuhr. Der 21-Jährige Ahlhorner konnte auf Verlangen keinen Führerschein vorzeigen. Zudem wurde durch die eingesetzten Beamten festgestellt, dass für den PKW zudem keine Pflichtversicherung besteht. Dem 21-Jährigen Fahrzeugführer wurde die Weiterfahrt untersagt. Es wurde ein Ermittlungsverfahren aufgrund des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.

Landkreis Oldenburg: Alleinbeteiligter Unfall in Wildeshausen +++ Unfallverursacher leicht verletzt

Am Freitag, 12.12.2025, gegen 11:45 Uhr, verletzte sich ein Unfallverursacher bei einem Verkehrsunfall in Wildeshausen leicht. Zum Unfallzeitpunkt befuhr der 75-Jährige Fahrzeugführer die Pestruper Straße in Fahrtrichtung Wildeshausen, als er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam. Dort streifte er zunächst einen Baum und kollidierte anschließend frontal mit einem weiteren Baum. Der Fahrzeugführer konnte sich selbstständig aus dem Opel Meriva befreien und wurde durch den Unfall leicht verletzt.

Landkreis Oldenburg: Führerschein nach Verkehrsunfall in Hude beschlagnahmt +++ Fahrzeugführerin unter Alkoholeinfluss

Nach einem Verkehrsunfall in Hude am Freitag, 12.12.205, wurde der Führerschein der Unfallverursacherin beschlagnahmt. Die 56-Jährige Fahrzeugführerin befuhr gegen 19:30 Uhr mit einem BMW die Blumenstraße in Hude, als sie aufgrund des Einflusses alkoholischer Getränke nach rechts von der Fahrbahn abkam. Dort stößt die Fahrzeugführerin mit einen ordnungsgemäß abgeparkten PKW derart stark zusammen, dass dieser gegen einen dortigen Zaun geschoben wurde. Sowohl an dem BMW der Unfallverursacherin, als auch an dem geparkten PKW und an dem Zaun entsteht Sachschaden im Wert von insgesamt ca. 8000 Euro. Bei der Unfallaufnahme durch die eingesetzten Beamten aus Hude konnte festgestellt werden, dass die 56-Jährige unter Alkoholeinfluss steht. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,76 Promille. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Der Führerschein der Unfallverursacherin wurde beschlagnahmt; zudem wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

