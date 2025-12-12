Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Führerschein nach Verkehrsunfall beschlagnahmt

Delmenhorst (ots)

Nach einem Verkehrsunfall im Stadtgebiet von Delmenhorst wurde am Donnerstag, 11. Dezember 2025, der Führerschein der Verursacherin beschlagnahmt.

Die 85-jährige Delmenhorsterin war gegen 16:50 Uhr mit einem Mercedes auf dem Brendelweg unterwegs und bog in den Blücherweg ab. Dabei geriet sie mit ihrem Auto zu weit nach links und kollidierte mit dem Opel eines 39-Jährigen aus Delmenhorst, der im Blücherweg vor der roten Ampel warten musste. Es entstanden Schäden in Höhe von ungefähr 5.000 Euro.

Während der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise darauf, dass die 85-Jährige den Unfall aufgrund körperlicher Mängel verursacht haben könnte und sie nicht mehr zum sicheren Führen von Kraftfahrzeugen geeignet ist. Gegen sie ist ein Verfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet worden. Ihr Führerschein wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg beschlagnahmt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell