Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Alleinbeteiligter Unfall in Berne +++ Unfallverursacherin leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Am Donnerstag, 11. Dezember 2025 gegen 07:40 Uhr, verletzte sich die Unfallverursacherin bei einem Unfall in Berne leicht.

Zum Unfallzeitpunkt befuhr die 22-Jährige aus Berne die Köterender Straße und kam dabei aus bislang ungeklärter Ursache alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab.

Das Fahrzeug überschlug sich und kam auf dem Dach zum Liegen. Die Fahrzeugführerin konnte sich selbstständig aus dem Opel Corsa befreien und wurde lediglich leicht verletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell