POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Unfall mit mehreren Beteiligten auf der B212 in Brake +++ Zwei Beteiligte leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch, 10. Dezember 2025 gegen 06:50 Uhr, wurden zwei Beteiligte verletzt. Es mussten insgesamt drei Fahrzeuge abgeschleppt werden.

Zum Unfallzeitpunkt befuhr ein 65-Jähriger aus Ovelgönne mit seinem Lkw die B212 in Fahrtrichtung Nordenham. Dabei erkannte er zu spät, dass der vorausfahrende Verkehr aufgrund eines kreuzenden Rehs abbremste und fuhr auf den vor ihm fahrenden VW eines 43-Jährigen aus Oldenburg auf. Im Anschluss fuhr die ihm nachfolgende 34-Jährige, ebenfalls aus Oldenburg, in ihrem Audi auf das Fahrzeug des Unfallverursachers auf.

Durch den Zusammenstoß wurden die 34-Jährige und der 65-Jährige leicht verletzt und mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gefahren. Alle beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

