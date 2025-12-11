Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Alleinbeteiligter Verkehrsunfall auf der A1 in Wildeshausen +++ Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol

Delmenhorst (ots)

Am Mittwoch, 10. Dezember 2025 gegen 21:50 Uhr, wurde der Polizei ein Lkw gemeldet, der auf der A1 zwischen den Anschlussstellen Wildeshausen-Nord und Wildeshausen-West durch den neben der Fahrbahn befindlichen Wildschutzzaun gebrochen sei.

Beim Eintreffen der Beamten an der Unfallstelle konnten diese Angaben bestätigt werden. Demnach kam der 55-jährige Unfallverursacher aus Litauen mit seinem Lkw mit Anhänger von der Fahrbahn ab und kollidierte mit dem Wildschutzzaun neben der Fahrbahn.

Weiter ergab sich im Gespräch mit dem 55-Jährigen der Verdacht, dieser könne unter dem Einfluss von Alkohol stehen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,81 Promille. Im Anschluss wurde durch die Beamten eine Blutentnahme angeordnet.

Gegen den 55-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Außerdem wurde sein Führerschein beschlagnahmt.

