PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Körperliche Auseinandersetzung in Delmenhorst +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Am Dienstag, 09. Dezember 2025 zwischen 21:00 Uhr und 21:30 Uhr, kam es im Bereich der Straße Am Wollepark zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei männlichen Personen, die in einem gewalttätigen Angriff mündete.

Nach den bisherigen Erkenntnissen entwickelte sich der Angriff aus einem vorangegangenen, verbalen Streit zwischen den beiden Personen.

Hierbei versuchte der Ältere der beiden Männer, auf den Jüngeren mit einer Glasflasche einzuschlagen. Dieser konnte den Schlag mit dem Arm abwehren, wurde allerdings durch das Zerbrechen der Flasche beim Aufprall auf seinen Arm verletzt und erlitt eine tiefe Schnittverletzung. Er wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gefahren und musste sich dort einer operativen Behandlung unterziehen.

Der bislang unbekannte Täter flüchtete nach dem Angriff in Richtung der Nordwollestraße. Durch das Opfer wurde dieser als circa 1,80 cm großer Mann mit kräftiger Statur beschrieben. Zur Tatzeit soll er rote Schuhe und zerschlissene Kleidung getragen haben.

Die Polizei Delmenhorst bittet nun Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Hinweise zum Täter gegeben können, sich unter der Telefonnummer 04221-15590 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Lena Brandauer
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Alle Meldungen Alle
  • 11.12.2025 – 09:49

    POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Fußgänger nach Verkehrsunfall in Delmenhorst leicht verletzt

    Delmenhorst (ots) - Bei einem Verkehrsunfall in der Lutherstraße in Delmenhorst am Mittwoch, 10. Dezember 2025 gegen 17:55 Uhr, ist ein Mann leicht verletzt worden. Zum Unfallzeitpunkt befuhr ein 20-Jähriger aus Bremen mit seinem Renault Twingo die Lutherstraße und beabsichtigte nach rechts in die Schulstraße abzubiegen. Dabei übersah er den 63-Jährigen aus ...

    mehr
  • 10.12.2025 – 11:25

    POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Erneuter Einbruch zur Tageszeit +++ Polizei bittet um Wachsamkeit

    Delmenhorst (ots) - Erneut ist in Delmenhorst in ein Einfamilienhaus eingebrochen worden. Die Polizei bittet um Wachsamkeit. Am Dienstag, 09. Dezember 2025, zwischen 14:35 und 15:50 Uhr, sind bisher unbekannte Personen in ein Einfamilienhaus in der Breite Straße eingebrochen. Um in das Haus gelangen zu können, wurde die Scheibe einer Tür eingeworfen. Entwendet wurde ...

    mehr
  • 10.12.2025 – 10:58

    POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

    Delmenhorst (ots) - Hoher Sachschaden ist am Dienstag, 09. Dezember 2025, gegen 17:20 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Delmenhorst entstanden. Zur Unfallzeit wollte ein 31-jähriger Mann aus Delmenhorst mit einem VW vom Fahrbahnrand in die Mühlenstraße einfahren. Dabei übersah er einen 59-jährigen Mann aus Hude, der die Mühlenstraße ebenfalls mit einem VW in ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren