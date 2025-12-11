Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Körperliche Auseinandersetzung in Delmenhorst +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Am Dienstag, 09. Dezember 2025 zwischen 21:00 Uhr und 21:30 Uhr, kam es im Bereich der Straße Am Wollepark zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei männlichen Personen, die in einem gewalttätigen Angriff mündete.

Nach den bisherigen Erkenntnissen entwickelte sich der Angriff aus einem vorangegangenen, verbalen Streit zwischen den beiden Personen.

Hierbei versuchte der Ältere der beiden Männer, auf den Jüngeren mit einer Glasflasche einzuschlagen. Dieser konnte den Schlag mit dem Arm abwehren, wurde allerdings durch das Zerbrechen der Flasche beim Aufprall auf seinen Arm verletzt und erlitt eine tiefe Schnittverletzung. Er wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gefahren und musste sich dort einer operativen Behandlung unterziehen.

Der bislang unbekannte Täter flüchtete nach dem Angriff in Richtung der Nordwollestraße. Durch das Opfer wurde dieser als circa 1,80 cm großer Mann mit kräftiger Statur beschrieben. Zur Tatzeit soll er rote Schuhe und zerschlissene Kleidung getragen haben.

Die Polizei Delmenhorst bittet nun Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Hinweise zum Täter gegeben können, sich unter der Telefonnummer 04221-15590 zu melden.

