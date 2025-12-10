PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Delmenhorst (ots)

Hoher Sachschaden ist am Dienstag, 09. Dezember 2025, gegen 17:20 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Delmenhorst entstanden.

Zur Unfallzeit wollte ein 31-jähriger Mann aus Delmenhorst mit einem VW vom Fahrbahnrand in die Mühlenstraße einfahren. Dabei übersah er einen 59-jährigen Mann aus Hude, der die Mühlenstraße ebenfalls mit einem VW in Richtung Dwostraße befuhr. Nach der Kollision dieser beiden Fahrzeuge prallte der VW des 31-Jährigen noch gegen einen geparkten Honda eines 41-jährigen Delmenhorsters.

Die beiden VW mussten abgeschleppt werden. Es entstanden Schäden in Höhe von ungefähr 10.000 Euro. Die Mühlenstraße war nach dem Unfall zwischen Schiller- und Lessingstraße bis ungefähr 18:30 Uhr gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Albert Seegers
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

