Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden
Delmenhorst (ots)
Hoher Sachschaden ist am Dienstag, 09. Dezember 2025, gegen 17:20 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Delmenhorst entstanden.
Zur Unfallzeit wollte ein 31-jähriger Mann aus Delmenhorst mit einem VW vom Fahrbahnrand in die Mühlenstraße einfahren. Dabei übersah er einen 59-jährigen Mann aus Hude, der die Mühlenstraße ebenfalls mit einem VW in Richtung Dwostraße befuhr. Nach der Kollision dieser beiden Fahrzeuge prallte der VW des 31-Jährigen noch gegen einen geparkten Honda eines 41-jährigen Delmenhorsters.
Die beiden VW mussten abgeschleppt werden. Es entstanden Schäden in Höhe von ungefähr 10.000 Euro. Die Mühlenstraße war nach dem Unfall zwischen Schiller- und Lessingstraße bis ungefähr 18:30 Uhr gesperrt.
