Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Sattelzugmaschine nach Auffahrunfall auf der Autobahn 1 in Stuhr nicht mehr fahrbereit

Delmenhorst (ots)

Nach einem Auffahrunfall auf der Autobahn 1 in Stuhr war am Dienstag, 09. Dezember 2025, gegen 12:30 Uhr, eine Sattelzugmaschine nicht mehr fahrbereit.

Zur Unfallzeit war ein 53-jähriger Mann aus dem Bereich Traben-Trarbach mit einem Sattelzug auf dem rechten Fahrstreifen der Autobahn 1 in Richtung Hamburg unterwegs. Kurz hinter dem Dreieck Stuhr fuhr er im zähfließenden Verkehr auf den Sattelzug eines 39-Jährigen aus Polen auf.

Die Sattelzugmaschine des 53-Jährigen musste nach dem Unfall abgeschleppt werden. Es entstanden Schäden in Höhe von ungefähr 10.000 Euro. Beide Männer blieben unverletzt. An der Unfallstelle musste der rechte Fahrstreifen bis 15:45 Uhr gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Albert Seegers
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
