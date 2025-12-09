Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Mann bei Fahrzeugbrand in Butjadingen schwer verletzt

Delmenhorst (ots)

Bei einem Fahrzeugbrand in Butjadingen ist am Montag, 08. Dezember 2025, 17:30 Uhr, ein obdachloser Mann schwer verletzt worden.

Der 33-jährige Mann hielt sich auf dem Parkplatz "Zum Leuchtfeuer" in Eckwarderhörne in einem Kleinwagen auf, der ihm als Obdach diente. In diesem bereitete er sich unter Verwendung eines Campingkochers eine Mahlzeit zu. Durch die offene Flamme des Kochers wurde im Auto ausgetretenes Gas mit einem lauten Knall entzündet, wodurch Bewohner des benachbarten Campingparks auf das Feuer aufmerksam wurden. Sie setzten einen Notruf ab und kümmerten sich bis zum Eintreffen der Rettungskräfte um den schwer verletzten 33-Jährigen, der sein Fahrzeug selbständig verlassen konnte und ansprechbar war.

Die Brandbekämpfung nahmen Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr aus Eckwarden und Burhave vor, die das vollständige Ausbrennen des Kleinwagens aber nicht mehr verhindern konnten. Um 20:30 Uhr verließen die letzten Einsatzkräfte den Brandort.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell