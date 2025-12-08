Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Durchsuchung wegen des Verdachts des Internetbetrugs in Großenkneten

Mit dem englischen Begriff Romance Scam oder auch Love Scam wird eine Form des Internetbetrugs bezeichnet, bei der gefälschte Profile in Sozialen Medien oder Singlebörsen für betrügerische Delikte genutzt werden. Mit Fake-Profilen wird zu den späteren Geschädigten zunächst eine emotionale/romantische Beziehung aufgebaut, um sie in weiteren Schritten in betrügerischer Absicht zur Überweisung von Geld zu bringen. Wegen des Verdachts von Love Scam wurde in der letzten Woche die Wohnung eines Verdächtigen in der Gemeinde Großenkneten durchsucht.

Zeugen hörten am Donnerstag, 04. Dezember 2025, eine Art von Bewerbungsgespräch in einem Wildeshauser Fast Food Restaurant. In diesem erklärte ein Mann einer möglichen Interessentin, wie sie über Dating-Apps Kontakt zu älteren Männern aufbauen und diese um ihr Erspartes bringen könne. Die Zeugen merkten sich das Kennzeichen des Autos, mit dem der Mann den Parkplatz des Restaurants verließ und verständigten die Polizei. Der 36-jährige Mann aus Großenkneten wurde noch im Stadtgebiet von Wildeshausen gestoppt. Sowohl der Pkw als auch später die Wohnung des 36-Jährigen wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg durchsucht. Dabei wurden nicht nur mögliche Beweismittel gefunden, sondern auch Schusswaffen und Munition beschlagnahmt.

Gegen den 36-Jährigen wird wegen Betrugsverdachts und Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt. Weil er zudem unter dem Einfluss von Kokain zu stehen schien, musste ihm auch eine Blutprobe entnommen werden.

Wie bei allen anderen Formen des Betrugs rät die Polizei auch hier:

- Seien Sie misstrauisch - Werden Sie hellhörig bei Geldforderungen von virtuellen Bekanntschaften - Geben Sie keine Auskünfte zu Vermögensverhältnissen - Nehmen Sie Kontakt zu Angehörigen/Bekannten auf - Kontaktieren Sie die Polizei - Übergeben oder überweisen Sie auf gar keinen Fall Geld

