PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Durchsuchung wegen des Verdachts des Internetbetrugs in Großenkneten

Delmenhorst (ots)

Mit dem englischen Begriff Romance Scam oder auch Love Scam wird eine Form des Internetbetrugs bezeichnet, bei der gefälschte Profile in Sozialen Medien oder Singlebörsen für betrügerische Delikte genutzt werden. Mit Fake-Profilen wird zu den späteren Geschädigten zunächst eine emotionale/romantische Beziehung aufgebaut, um sie in weiteren Schritten in betrügerischer Absicht zur Überweisung von Geld zu bringen. Wegen des Verdachts von Love Scam wurde in der letzten Woche die Wohnung eines Verdächtigen in der Gemeinde Großenkneten durchsucht.

Zeugen hörten am Donnerstag, 04. Dezember 2025, eine Art von Bewerbungsgespräch in einem Wildeshauser Fast Food Restaurant. In diesem erklärte ein Mann einer möglichen Interessentin, wie sie über Dating-Apps Kontakt zu älteren Männern aufbauen und diese um ihr Erspartes bringen könne. Die Zeugen merkten sich das Kennzeichen des Autos, mit dem der Mann den Parkplatz des Restaurants verließ und verständigten die Polizei. Der 36-jährige Mann aus Großenkneten wurde noch im Stadtgebiet von Wildeshausen gestoppt. Sowohl der Pkw als auch später die Wohnung des 36-Jährigen wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg durchsucht. Dabei wurden nicht nur mögliche Beweismittel gefunden, sondern auch Schusswaffen und Munition beschlagnahmt.

Gegen den 36-Jährigen wird wegen Betrugsverdachts und Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt. Weil er zudem unter dem Einfluss von Kokain zu stehen schien, musste ihm auch eine Blutprobe entnommen werden.

Wie bei allen anderen Formen des Betrugs rät die Polizei auch hier:

   - Seien Sie misstrauisch
   - Werden Sie hellhörig bei Geldforderungen von virtuellen 
     Bekanntschaften
   - Geben Sie keine Auskünfte zu Vermögensverhältnissen
   - Nehmen Sie Kontakt zu Angehörigen/Bekannten auf
   - Kontaktieren Sie die Polizei
   - Übergeben oder überweisen Sie auf gar keinen Fall Geld

Rückfragen bitte an:

Albert Seegers
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Alle Meldungen Alle
  • 08.12.2025 – 14:10

    POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Zeugen nach Unfall in Brake gesucht

    Delmenhorst (ots) - Bei einem Verkehrsunfall in Brake ist am Montag, 08. Dezember 2025, gegen 10:45 Uhr, eine Radfahrerin leicht verletzt worden. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen. Zur Unfallzeit befuhr eine 36-jährige Frau aus Brake mit einem Kleinwagen die Otto-Hahn-Straße. Beim Einbiegen in die Weserstraße kam es beinahe zu einem Zusammenstoß mit einer ...

    mehr
  • 08.12.2025 – 13:49

    POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Zeugen nach schwerem Raub gesucht

    Delmenhorst (ots) - Erneut ist es in Delmenhorst zu einem schweren Raub zum Nachteil eines Mitarbeiters einer Bäckerei gekommen. Diesmal hat die Polizei aber einen tatverdächtigen Mann ergriffen und vorläufig festgenommen. Der 33-jährige Mitarbeiter fuhr am Samstag, 06. Dezember 2025, gegen 02:20 Uhr, mit einem Transporter auf den Parkplatz eines Supermarktes in der Schönemoorer Straße, um eine dort befindliche ...

    mehr
  • 08.12.2025 – 09:10

    POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Stark alkoholisierter Radfahrer stürzt und verletzt sich

    Delmenhorst (ots) - Durch einen Sturz hat sich am Sonntag, 07. Dezember 2025, gegen 05:00 Uhr, ein stark alkoholisierter Radfahrer Verletzungen zugezogen. Der 27-jährige Delmenhorster verlor nach dem Überfahren der Weberstraße das Gleichgewicht und kollidierte auf der Seite des Jute-Centers mit einem Blumenkübel. Dadurch kam er zu Fall und erlitt unter anderem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren