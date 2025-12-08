PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Zeugen nach schwerem Raub gesucht

Delmenhorst (ots)

Erneut ist es in Delmenhorst zu einem schweren Raub zum Nachteil eines Mitarbeiters einer Bäckerei gekommen. Diesmal hat die Polizei aber einen tatverdächtigen Mann ergriffen und vorläufig festgenommen.

Der 33-jährige Mitarbeiter fuhr am Samstag, 06. Dezember 2025, gegen 02:20 Uhr, mit einem Transporter auf den Parkplatz eines Supermarktes in der Schönemoorer Straße, um eine dort befindliche Filiale der Bäckerei mit Waren zu beliefern. Während er den Lkw entlud, stürmten zwei maskierte Personen auf ihn zu und forderten ihn unter Vorhalt einer Schusswaffe zur Herausgabe von Wertgegenständen auf. Als der 33-Jährige ihren Forderungen nicht nachkam, schlugen die beiden Täter auf ihn ein. Ohne Raubgut erlangt zu haben, flohen sie vom Tatort.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung sollten zwei Männer kontrolliert werden, die bei Erblicken der Polizei die Flucht ergriffen. Einer der Männer wurde verfolgt und wenig später gestellt. Der 27-jährige Delmenhorster ist des schweren Raubes dringend verdächtig. Für die Anordnung einer Untersuchungshaft muss neben dem dringenden Tatverdacht aber zusätzlich ein Haftgrund bestehen, der in diesem konkreten Fall nach Bewertung der Staatsanwaltschaft Oldenburg nicht begründet werden konnte. Der 27-Jährige musste nach dem Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen werden.

Die weiteren Ermittlungen - insbesondere nach der zweiten tatbeteiligten Person - laufen. Die Polizei fragt nun, wer Angaben zum Raub oder zu verdächtigen Personen machen kann und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 04221/1559-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Albert Seegers
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Alle Meldungen Alle
  • 08.12.2025 – 09:10

    POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Stark alkoholisierter Radfahrer stürzt und verletzt sich

    Delmenhorst (ots) - Durch einen Sturz hat sich am Sonntag, 07. Dezember 2025, gegen 05:00 Uhr, ein stark alkoholisierter Radfahrer Verletzungen zugezogen. Der 27-jährige Delmenhorster verlor nach dem Überfahren der Weberstraße das Gleichgewicht und kollidierte auf der Seite des Jute-Centers mit einem Blumenkübel. Dadurch kam er zu Fall und erlitt unter anderem ...

    mehr
  • 07.12.2025 – 10:04

    POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht in Nordenham gesucht

    Delmenhorst (ots) - In der Nacht von Samstag, 06.12.2025, auf Sonntag, 07.12.2025, wurde im Zeitraum von 20:30 Uhr bis 00:30 Uhr, ein Am Salzendeich parkender VW Golf durch einen Verkehrsunfall am linken Außenspiegel beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der entstandene Schaden wird auf 1000 Euro geschätzt. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren