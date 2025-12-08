Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Zeugen nach schwerem Raub gesucht

Delmenhorst (ots)

Erneut ist es in Delmenhorst zu einem schweren Raub zum Nachteil eines Mitarbeiters einer Bäckerei gekommen. Diesmal hat die Polizei aber einen tatverdächtigen Mann ergriffen und vorläufig festgenommen.

Der 33-jährige Mitarbeiter fuhr am Samstag, 06. Dezember 2025, gegen 02:20 Uhr, mit einem Transporter auf den Parkplatz eines Supermarktes in der Schönemoorer Straße, um eine dort befindliche Filiale der Bäckerei mit Waren zu beliefern. Während er den Lkw entlud, stürmten zwei maskierte Personen auf ihn zu und forderten ihn unter Vorhalt einer Schusswaffe zur Herausgabe von Wertgegenständen auf. Als der 33-Jährige ihren Forderungen nicht nachkam, schlugen die beiden Täter auf ihn ein. Ohne Raubgut erlangt zu haben, flohen sie vom Tatort.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung sollten zwei Männer kontrolliert werden, die bei Erblicken der Polizei die Flucht ergriffen. Einer der Männer wurde verfolgt und wenig später gestellt. Der 27-jährige Delmenhorster ist des schweren Raubes dringend verdächtig. Für die Anordnung einer Untersuchungshaft muss neben dem dringenden Tatverdacht aber zusätzlich ein Haftgrund bestehen, der in diesem konkreten Fall nach Bewertung der Staatsanwaltschaft Oldenburg nicht begründet werden konnte. Der 27-Jährige musste nach dem Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen werden.

Die weiteren Ermittlungen - insbesondere nach der zweiten tatbeteiligten Person - laufen. Die Polizei fragt nun, wer Angaben zum Raub oder zu verdächtigen Personen machen kann und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 04221/1559-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell