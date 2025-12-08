PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Stark alkoholisierter Radfahrer stürzt und verletzt sich

Delmenhorst (ots)

Durch einen Sturz hat sich am Sonntag, 07. Dezember 2025, gegen 05:00 Uhr, ein stark alkoholisierter Radfahrer Verletzungen zugezogen.

Der 27-jährige Delmenhorster verlor nach dem Überfahren der Weberstraße das Gleichgewicht und kollidierte auf der Seite des Jute-Centers mit einem Blumenkübel. Dadurch kam er zu Fall und erlitt unter anderem Verletzungen im Gesicht. Der Delmenhorster machte einen stark alkoholisierten Eindruck, ein durchgeführter Test ergab einen Wert von 1,96 Promille.

Gegen den 27-Jährigen ist ein Verfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet worden. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren, in dem ihm auch eine Blutprobe entnommen werden musste.

Rückfragen bitte an:

Albert Seegers
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren