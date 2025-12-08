Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Stark alkoholisierter Radfahrer stürzt und verletzt sich

Delmenhorst (ots)

Durch einen Sturz hat sich am Sonntag, 07. Dezember 2025, gegen 05:00 Uhr, ein stark alkoholisierter Radfahrer Verletzungen zugezogen.

Der 27-jährige Delmenhorster verlor nach dem Überfahren der Weberstraße das Gleichgewicht und kollidierte auf der Seite des Jute-Centers mit einem Blumenkübel. Dadurch kam er zu Fall und erlitt unter anderem Verletzungen im Gesicht. Der Delmenhorster machte einen stark alkoholisierten Eindruck, ein durchgeführter Test ergab einen Wert von 1,96 Promille.

Gegen den 27-Jährigen ist ein Verfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet worden. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren, in dem ihm auch eine Blutprobe entnommen werden musste.

