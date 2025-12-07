Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht in Nordenham gesucht

Delmenhorst (ots)

In der Nacht von Samstag, 06.12.2025, auf Sonntag, 07.12.2025, wurde im Zeitraum von 20:30 Uhr bis 00:30 Uhr, ein Am Salzendeich parkender VW Golf durch einen Verkehrsunfall am linken Außenspiegel beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der entstandene Schaden wird auf 1000 Euro geschätzt.

Die Polizei Nordenham bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich unter 04731/26940 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell