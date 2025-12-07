PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht in Nordenham gesucht

Delmenhorst (ots)

In der Nacht von Samstag, 06.12.2025, auf Sonntag, 07.12.2025, wurde im Zeitraum von 20:30 Uhr bis 00:30 Uhr, ein Am Salzendeich parkender VW Golf durch einen Verkehrsunfall am linken Außenspiegel beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der entstandene Schaden wird auf 1000 Euro geschätzt.

Die Polizei Nordenham bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich unter 04731/26940 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
POK Schneidewind
Telefon: 04221-1559116
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

