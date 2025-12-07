Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus sucht die Polizei nach Zeugen.

Delmenhorst (ots)

Am Samstag, den 06. Dezember, zwischen 10:00 Uhr und 17:40 Uhr, hat sich die bislang unbekannte Täterschaft Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Salvador-Dali-Straße verschafft, indem ein Fenster eingeschlagen wurde. Die Täterschaft durchsuchte das Wohnhaus und erbeutete dabei Diebesgut. Anschließend wurde der Tatort in unbekannte Richtung verlassen.

Wer im angegebenen Zeitraum verdächtige Personen in der Nähe des Tatortes gesehen hat, wird gebeten, sich unter 04221/1559-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

