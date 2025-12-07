PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus sucht die Polizei nach Zeugen.

Delmenhorst (ots)

Am Samstag, den 06. Dezember, zwischen 10:00 Uhr und 17:40 Uhr, hat sich die bislang unbekannte Täterschaft Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Salvador-Dali-Straße verschafft, indem ein Fenster eingeschlagen wurde. Die Täterschaft durchsuchte das Wohnhaus und erbeutete dabei Diebesgut. Anschließend wurde der Tatort in unbekannte Richtung verlassen.

Wer im angegebenen Zeitraum verdächtige Personen in der Nähe des Tatortes gesehen hat, wird gebeten, sich unter 04221/1559-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
POK Schneidewind
Telefon: 04221-1559116
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

