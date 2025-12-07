Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Nach einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus sucht die Polizei nach Zeugen.

Delmenhorst (ots)

Am Samstag, den 06. Dezember, zwischen 15:20 Uhr und 15:30 Uhr, versuchte die bislang unbekannte Täterschaft sich Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Marie-Schmidt-Straße zu verschaffen, indem eine Terassentür eingeschlagen wurde. Da der Täter durch Familienangehörige des Hauseigentümers überrascht wurde, flüchtete er in unbekannte Richtung.

Wer im angegebenen Zeitraum verdächtige Personen in der Nähe des Tatortes gesehen hat, wird gebeten, sich unter 04221/1559-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

