POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Zeugenaufruf nach einer Nötigung im Straßenverkehr in Brake

Delmenhorst (ots)

Am 05.12.2025, um 11:27 Uhr, kommt es an der Kreuzung Am Stadion/Weserstraße in 26919 Brake zu einer Nötigung im Straßenverkehr durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer eines dunklen Pkw. Als ein Fußgänger beabsichtigt den Kreuzungsbereich bei Grünlicht der Lichtzeichenanlage zu passieren, biegt der Pkw mit quietschenden Reifen als Rechtsabbieger in die Weserstraße ein. Ein Zusammenstoß mit dem Fußgänger kann durch diesen durch einen Sprung zurück auf den Gehweg verhindert werden.

Zeugen des Vorfalls, insbesondere ein Radfahrer, der sich ebenfalls an der Kreuzung befunden hat, werden gebeten, sich mit der Polizei Brake unter 04401/9350 in Verbindung zu setzen.

