POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus sucht die Polizei nach Zeugen.

Delmenhorst (ots)

Am Freitag, den 05. Dezember 2025, zwischen 05:45 Uhr und 13:30 Uhr, hat sich bis dato unbekannte Täterschaft Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Straße Zwischen den Weiden verschafft, indem ein Fenster eingeschlagen wurde. Im Wohnhaus wurden die Räumlichkeiten durchsucht und Schmuck und Bargeld entwendet. Die Täterschaft verließ den Tatort in unbekannte Richtung.

Wer im angegebenen Zeitraum verdächtige Personen in der Nähe des Tatortes gesehen hat, wird gebeten, sich unter 04221/1559-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

