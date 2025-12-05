Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Zeugenaufruf nach Einbruch in ein Mehrfamilienhaus

Delmenhorst (ots)

Nach einem Einbruch in ein Delmenhorster Mehrfamilienhaus sucht die Polizei nach Zeugen.

Am Donnerstag, 04. Dezember 2025, zwischen 11:50 und 12:10 Uhr, haben sich bislang unbekannte Personen Zutritt zu einer Wohnung eines Mehrparteienhauses in der Cramerstraße verschafft, indem sie den Schließmechanismus der Eingangstür beschädigten. Nachdem die Suche nach Wertgegenständen nach bisherigem Stand erfolglos blieb, wurde die Wohnung im Bereich der Querstraße über den Balkon verlassen.

In der Nähe des Mehrfamilienhauses wurde eine mögliche tatverdächtige Person beobachtet, die wie folgt beschrieben werden konnte:

- ca. 50 Jahre alt - bekleidet mit einer grauen Kapuzenjacke - einer schwarzen Umhängetasche - einer grauen Schiebermütze - und einer dunklen Hose

Wer weitere Hinweise zu diesem Mann oder anderen Tatverdächtigen geben kann, wird gebeten, sich unter 04221/1559-0 mit der Polizei Delmenhorst in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell