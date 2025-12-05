Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall auf der L875 in Lemwerder +++ Vollsperrung

Am Donnerstag, 04. Dezember 2025, gegen 13:06 Uhr, kollidierte ein Lkw mit Gerüstaufbau auf der Landesstraße 875 mit einem massiven Straßenbaum. Der Fahrer hatte sehr viel Glück und blieb unverletzt.

Der 50-jährige Mann aus Bremen war zur Unfallzeit auf der Hauptstraße in Richtung Delmenhorst unterwegs und kam in einer Linkskurve zwischen Bardewisch und Altenesch nach rechts von der Fahrbahn ab. Auf dem Grünstreifen kollidierte der Lkw zunächst mit einer Leittafel und anschließend frontal mit einem Baum.

Dass der Fahrzeugführer unverletzt blieb, grenzt angesichts der massiven Schäden an der Fahrerkabine an ein Wunder. Für die Dauer der Bergungsmaßnahmen musste die L875 zwischen 15:00 und 17:00 Uhr voll gesperrt werden, wodurch es zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen kam.

