Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Eine Person bei Unfall auf der Autobahn 29 in Hatten leicht verletzt +++ Vollsperrung erforderlich

Delmenhorst (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 29 in Hatten ist am Freitag, 05. Dezember 2025, gegen 06:40 Uhr, ein Mann leicht verletzt worden. Auf der Richtungsfahrbahn Oldenburg musste für rund zwei Stunden eine Vollsperrung eingerichtet werden.

Der 76-jährige Mann aus Hatten war zur Unfallzeit mit einem noch unbesetzten Kleinbus für den Schülertransport auf der Autobahn in Richtung Wilhelmshaven unterwegs. Zwischen der Anschlussstelle Sandkrug und dem Kreuz Oldenburg-Ost wollte er den Sattelzug eines 48-Jährigen aus Polen überholen und übersah dabei, dass der linke Fahrstreifen aufgrund einer Baustelle gesperrt war. Der Kleinbus des 76-Jährigen kollidierte zunächst mit Warnbaken in der Absperrung, anschließend mit der Sattelzugmaschine des 48-Jährigen und prallte danach in die äußeren Schutzplanken. Der Kleintransporter überschlug sich in der Folge und kam auf der linken Seite liegend zum Stillstand.

Der 76-Jährige hatte sehr viel Glück. Er erlitt lediglich leichte Verletzungen, konnte das Fahrzeug selbständig verlassen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Am Kleinbus entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Insgesamt wurden die Schäden am Bus, an der Sattelzugmaschine und an den Schutzplanken auf rund 30.000 Euro beziffert.

Nach dem Unfall war die Autobahn in Richtung Oldenburg nicht befahrbar. Der Verkehr wurde an der Anschlussstelle Sandkrug abgeleitet. Die Autobahnmeisterei Oldenburg gab die Unfallstelle um 09:00 Uhr wieder frei.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell