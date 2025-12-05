Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Mit hoher Geschwindigkeit vor der Polizei geflohen +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Mit hoher Geschwindigkeit ist am Donnerstag, 04. Dezember 2025, gegen 23:15 Uhr, ein Autofahrer in Delmenhorst vor der Polizei geflohen. Es kam zu mehreren gefährlichen Situationen, weshalb nun Zeugen gesucht werden.

Der 20-jährige Bremer war zunächst mit einem Mercedes auf der Dorfstraße zwischen Groß Ippener und Delmenhorst unterwegs. Dabei überschritt er die erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h und überholte in einer Verbotszone eine vorausfahrende Zivilstreife der Polizei. Um eine Kontrolle durchführen zu können, versuchten sie zu folgen und erreichten dabei Geschwindigkeiten von 150 km/h. Auf das Signal zum Halten in Verbindung mit dem eingeschalteten Blaulicht reagierte der 20-jährige nicht und setzte die Fahrt auf der Adelheider Straße in Richtung Stadtmitte fort. Vor einer eingerichteten Baustelle missachtete er das für ihn geltende Rotlicht und fuhr mit weiterhin hoher Geschwindigkeit in die einspurig befahrbare Baustelle ein. Entgegenkommende Fahrzeuge mussten bremsen und ausweichen. Auch den Kreuzungsbereich zum Brendelweg passierte der 20-Jährige bei roter Ampel. Die Flucht endete im Bereich der Moorkampstraße.

Dem 20-Jährigen wird aufgrund der rücksichtslosen Fahrweise und der stark überhöhten Geschwindigkeit ein verbotenes Kraftfahrzeugrennen vorgeworfen. Bei der Überprüfung der Person konnte dann auch in Erfahrung gebracht werden, weshalb er sich der Kontrolle entziehen wollte. Der Bremer war wegen des Verdachts eines Sexualdelikts zur Festnahme ausgeschrieben und befindet sich nun in Untersuchungshaft.

Wer die Fahrweise beobachtet hat oder möglicherweise gefährdet wurde, wird gebeten, unter 04221/1559-0 Kontakt mit der Polizei Delmenhorst aufzunehmen.

