POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Ladendieb in Ganderkesee vorläufig festgenommen

Delmenhorst (ots)

Nach zwei Diebstählen in Ganderkesee ist am Dienstag, 02. Dezember 2025, ein Ladendieb vorläufig festgenommen worden.

Der 22-jährige Mann wurde gegen 15:00 Uhr zunächst in einem Supermarkt in der Grüppenbührener Straße beim Diebstahl von Tabakwaren und Elektronikartikeln beobachtet. Nach dem Passieren des Kassenbereichs wurde er vom Personal auf den Diebstahl angesprochen und an die verständigte Polizei übergeben. Der 22-Jährige wurde vernommen und musste - da er über keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfügt - eine Person benennen, der verfahrensrelevante Dokumente und Mitteilungen zugestellt werden können. Anschließend durfte der 22-Jährige die Dienststelle der Polizei verlassen.

Kurze Zeit später meldete sich eine Mitarbeiterin eines benachbarten Drogeriemarktes bei der Polizei, nachdem sie einen Mann beim Diebstahl von Parfums beobachtet hatte. Vor dem Markt traf die Polizei auf den 22-jährigen Beschuldigten des ersten Diebstahls, der im Besitz von fünf entwendeten Flacons mit einem Gesamtwert von 160 Euro war.

Wegen des wiederholten Diebstahls, der einfachen Beweislage und einem zu befürchtenden Fernbleiben von einer Gerichtsverhandlung wurde der bereits bekannte 22-Jährige nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Oldenburg vorläufig festgenommen. Er wurde im Rahmen des sogenannten beschleunigten Verfahrens am Mittwoch, 23. Dezember 2025, am zuständigen Amtsgericht vorgeführt und in der sofort durchgeführten Hauptverhandlung zur Zahlung einer Geldstrafe verurteilt.

Rückfragen bitte an:

Albert Seegers
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

