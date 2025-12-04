PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Junge Autofahrerin bei Unfall in Butjadingen leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Butjadingen hat am Donnerstag, 04. Dezember 2025, gegen 07:30 Uhr, eine junge Autofahrerin leichte Verletzungen erlitten.

Die 21-Jährige aus Butjadingen war zur Unfallzeit mit einem Audi auf der Oldenburger Straße in Richtung Stollhamm unterwegs. In einer Linkskurve kam sie mit dem Audi nach rechts von der Fahrbahn ab und in einem wasserführenden Graben auf dem Dach liegend zum Stillstand. Ersthelfer halfen der leicht verletzten 21-Jährigen aus dem Auto und betreuten sie bis zum Eintreffen der Rettungskräfte, die sie schließlich in ein Krankenhaus fuhren. Am Audi entstanden Schäden in Höhe von 4.000 Euro, ein Bergungsunternehmen musste verständigt werden.

Da aus dem auf dem Dach liegenden Audi Öl in den Graben liefen, errichteten Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Ölsperren.

Rückfragen bitte an:

Albert Seegers
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Alle Meldungen Alle
  • 04.12.2025 – 14:55

    POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Zeugen nach Einbruch in Mehrfamilienhaus gesucht

    Delmenhorst (ots) - Nach einem Einbruch in ein Delmenhorster Mehrfamilienhaus sucht die Polizei Zeugen. Am Mittwoch, 03. Dezember 202, haben sich bislang unbekannte Personen widerrechtlich Zutritt zu einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Klosterdamm verschafft. Dazu begaben sie sich zwischen 18:30 und 19:30 Uhr in Höhe der Schliemannstraße auf den Balkon der ...

    mehr
  • 04.12.2025 – 14:28

    POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Zwei Personen bei Unfall in Delmenhorst verletzt +++ Zeugen gesucht

    Delmenhorst (ots) - Bei einem Verkehrsunfall in Delmenhorst sind am Mittwoch, 03. Dezember 2025, gegen 20:30 Uhr, zwei Menschen leicht verletzt worden. Die Polizei sucht Zeugen. Zur Unfallzeit war ein 51-jähriger Delmenhorster mit einem Kia auf der Weberstraße in Richtung Mühlenstraße unterwegs. In Höhe des Bahnhofs wollte er wenden, um die Fahrt in Gegenrichtung ...

    mehr
  • 04.12.2025 – 12:45

    POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Schwerer Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 in Harpstedt

    Delmenhorst (ots) - Bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 in Harpstedt hat am Donnerstag, 04. Dezember 2025, gegen 10:40 Uhr, ein Autofahrer schwere Verletzungen erlitten. Der 81-jährige Mann aus Stuhr war zur Unfallzeit mit einem BMW auf der zweispurigen Autobahn 1 in Richtung Hamburg unterwegs. Zwischen der Anschlussstelle Groß Ippener und dem Dreieck Stuhr ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren