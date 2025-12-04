Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Junge Autofahrerin bei Unfall in Butjadingen leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Butjadingen hat am Donnerstag, 04. Dezember 2025, gegen 07:30 Uhr, eine junge Autofahrerin leichte Verletzungen erlitten.

Die 21-Jährige aus Butjadingen war zur Unfallzeit mit einem Audi auf der Oldenburger Straße in Richtung Stollhamm unterwegs. In einer Linkskurve kam sie mit dem Audi nach rechts von der Fahrbahn ab und in einem wasserführenden Graben auf dem Dach liegend zum Stillstand. Ersthelfer halfen der leicht verletzten 21-Jährigen aus dem Auto und betreuten sie bis zum Eintreffen der Rettungskräfte, die sie schließlich in ein Krankenhaus fuhren. Am Audi entstanden Schäden in Höhe von 4.000 Euro, ein Bergungsunternehmen musste verständigt werden.

Da aus dem auf dem Dach liegenden Audi Öl in den Graben liefen, errichteten Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Ölsperren.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell