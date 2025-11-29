Feuerwehr Dortmund

FW-DO: Dachstuhlbrand an der Wittbräucker Straße

Dortmund (ots)

Am späten Freitagabend wurde die Feuerwehr um 22:42 Uhr zu einem gemeldeten Dachstuhlbrand an der Wittbräucker Straße alarmiert. Bereits auf der Anfahrt bestätigten mehrere Notrufe eine deutliche Rauchentwicklung im Bereich des Dachgeschosses. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte drang dichter Rauch aus dem Dachbereich, zudem war Feuerschein an einer Dachgaube im rückwärtigen Teil des mehrgeschossigen Wohngebäudes erkennbar. Da sich nach ersten Informationen noch eine Person in der betroffenen Wohnung befinden sollte, gingen umgehend zwei Trupps unter Atemschutz mit einem C-Rohr im Innenangriff zur Menschenrettung und Brandbekämpfung vor. Parallel dazu wurden zwei Drehleitern in Stellung gebracht, um eine Brandausbreitung über das Dach zu verhindern und die Löschmaßnahmen von außen zu unterstützen. Im Rahmen der Erkundung fanden die Atemschutztrupps in der Dachgeschosswohnung eine leblose Person vor. Der hinzugerufene Notarzt konnte jedoch nur noch den Tod feststellen. Weitere Bewohnerinnen und Bewohner des Hauses wurden durch die Feuerwehr aus ihren Wohnungen geführt und vorübergehend in Sicherheit gebracht. Nach rund eineinhalb Stunden war der Brand unter Kontrolle und konnte anschließend vollständig gelöscht werden. Die gesamte Einsatzdauer inklusive Nachlöscharbeiten und Aufräummaßnahmen betrug etwa zweieinhalb Stunden. Die Polizei sowie die Kriminalpolizei, die ebenfalls vor Ort waren, haben die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens liegen derzeit noch keine Informationen vor. Insgesamt war die Feuerwehr mit rund 55 Einsatzkräften im Einsatz. Eingesetzt waren die Feuerwachen 1 (Führungsdienst), 2, 3, 4 und 5, der Löschzug 12, der Rettungsdienst sowie die psychosoziale Notfallversorgung.

Original-Content von: Feuerwehr Dortmund, übermittelt durch news aktuell