Feuerwehr Dortmund

FW-DO: Brand in einem Technikraum - Hotel wurde geräumt

Dortmund (ots)

Um 06:54 Uhr wurde die Feuerwehr Dortmund zur Moskauer Straße alarmiert. In einem dortigen Hotel wurde durch die Brandwarnanlage eine Rauchentwicklung detektiert. In der Nähe eines Technikraumes konnte zusätzlich Brandgeruch festgestellt werden.

Durch die automatische Alarmierung der Warnanlage war das Hotel beim Eintreffen der Feuerwehr bereits vollständig geräumt. Die Einsatzkräfte wurden durch das Betriebspersonal eingewiesen.

In einem Technikraum war es zu einem Brand in der Notstromversorgung gekommen. Das Feuer konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden. Lediglich die Lüftung des Raumes gestaltete sich aufwändig, da besonders darauf geachtet werden musste, die Räumlichkeiten des Hotels rauchfrei zuhalten. Der Schaden konnte auf den Technikraum begrenzt werden. Der anfänglich, aufgrund des Objektes und der Meldung hohe Kräfteansatz, konnte im Laufe des Einsatzes wieder reduziert werden. Es waren Einheiten der Feuerwache 3 (Neuasseln), der Feuerwache 4 (Hörde), der Feuerwache 1 (Mitte), sowie der B-Dienst (Einsatzführungsdienst) vor Ort. Weiterhin Kräfte des Rettungsdienstes und der Polizei.

Der Einsatz konnte um 07:55 Uhr für die letzten Einsatzkräfte beendet werden.

