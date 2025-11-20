Feuerwehr Dortmund

FW-DO: Verkehrsunfall auf der B236 mit vier PKW

Dortmund (ots)

Am heutigen Freitag, den 20.11.2025, wurde die Feuerwehr Dortmund um 10 Uhr durch einen E-Call eines PKW auf die Bundesstraße 236 in Fahrtrichtung Lünen alarmiert. Zwischen der Anschlussstelle Derne und der Auffahrt auf die Bundesautobahn 2 war es zu einem Auffahrunfall mit vier beteiligten PKW gekommen.

Als die ersten Kräfte des Rettungsdienstes und der Feuerwehr eintrafen, hatten sich alle Personen bereits eigenständig aus den Fahrzeugen befreit. Insgesamt wurden fünf Personen vom Rettungsdienst untersucht, wovon im weiteren Verlauf drei Personen mit leichten Verletzungen in umliegende Krankhäuser transportiert wurden.

Zur Absicherung der Unfallstelle musste eine Fahrspur der B236 in Richtung Lünen gesperrt werden, was zu Verkehrsbehinderungen und Rückstau führte. Durch die Feuerwehr wurden die Batterien an den beschädigten Fahrzeugen abgeklemmt und auslaufende Betriebsmittel mit Bindemittel gebunden.

Im Einsatz befanden sich 22 Einsatzkräfte der Feuerwachen 6 (Scharnhorst) und 2 (Eving), sowie des Rettungsdienstes. Die Spezialisten für technische Rettung der Feuer- und Rettungswache 1 sowie der Führungsdienst (B-Dienst) wurden ebenfalls alarmiert, mussten vor Ort aber nicht tätig werden.

Gegen 11 Uhr war der Einsatz beendet und die Fahrspur konnte durch die Polizei wieder freigegeben werden.

Original-Content von: Feuerwehr Dortmund, übermittelt durch news aktuell