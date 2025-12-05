PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Jugendlicher Fußgänger bei Unfall verletzt +++ Verursacher flüchtet +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Delmenhorst ist am Donnerstag, 04. Dezember 2025, ein jugendlicher Fußgänger verletzt worden. Der Verursacher entfernte sich, weshalb die Polizei nun nach Zeugen sucht.

Der 15-jährige Delmenhorster hielt sich zwischen 10:20 und 10:20 Uhr im Wiekhorner Heuweg im Bereich der dortigen Berufsschule auf. Als er die Fahrbahn zu Fuß querte, um zu einem orientalischen Supermarkt auf der gegenüberliegenden Straßenseite zu gelangen, wurde er von einem Auto erfasst. Er erlitt Verletzungen am gesamten Körper und begab sich ins Krankenhaus, in dem er sogar stationär aufgenommen werden musste. Der Autofahrer setzte seine Fahrt in Richtung Brauenkamper Straße fort, ohne sich um den verletzten Jugendlichen zu kümmern.

Bei der Erstattung der Anzeige, die erst am Abend erfolgte, wurde der Pkw des Verursachers als schwarzer oder dunkelblauer VW Passat beschrieben. Wer den Verkehrsunfall vor der BBS beobachtet hat und weitere Hinweise zum beteiligten Auto machen kann, wird gebeten, unter 04221/1559-0 mit der Polizei Delmenhorst Kontakt aufzunehmen.

Rückfragen bitte an:

Albert Seegers
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

