PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Gevelsberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Gevelsberg

FW-EN: Brand eines Hochsprungkissens auf dem Sportplatz am Ochsenkamp

FW-EN: Brand eines Hochsprungkissens auf dem Sportplatz am Ochsenkamp
  • Bild-Infos
  • Download
  • 2 weitere Medieninhalte

Gevelsberg (ots)

Gevelsberg, Donnerstag, 9:55 Uhr: Die Feuerwehr Gevelsberg wurde am Donnerstagvormittag zu einem eher ungewöhnlichen Einsatz auf den Sportplatz am Ochsenkamp alarmiert. Dort brannten ein Hochsprungkissen sowie eine dazugehörige Schutzbox in voller Ausdehnung. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Sportgerät bereits lichterloh in Flammen. Ein Trupp unter schwerem Atemschutz nahm umgehend die Brandbekämpfung mit einem C-Rohr vor. Durch den schnellen und gezielten Einsatz konnte das Feuer rasch unter Kontrolle gebracht werden. Nach etwa einer Stunde war der Einsatz für die insgesamt zehn Feuerwehrleute beendet. Personen kamen nicht zu Schaden. Für die Feuerwehr Gevelsberg endete damit ein nicht alltäglicher Einsatz auf dem Sportgelände.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Gevelsberg
Telefon: 02332 771400

Original-Content von: Feuerwehr Gevelsberg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Gevelsberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Gevelsberg
Weitere Meldungen: Feuerwehr Gevelsberg
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren