FW-EN: Brand eines Hochsprungkissens auf dem Sportplatz am Ochsenkamp

Gevelsberg (ots)

Gevelsberg, Donnerstag, 9:55 Uhr: Die Feuerwehr Gevelsberg wurde am Donnerstagvormittag zu einem eher ungewöhnlichen Einsatz auf den Sportplatz am Ochsenkamp alarmiert. Dort brannten ein Hochsprungkissen sowie eine dazugehörige Schutzbox in voller Ausdehnung. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Sportgerät bereits lichterloh in Flammen. Ein Trupp unter schwerem Atemschutz nahm umgehend die Brandbekämpfung mit einem C-Rohr vor. Durch den schnellen und gezielten Einsatz konnte das Feuer rasch unter Kontrolle gebracht werden. Nach etwa einer Stunde war der Einsatz für die insgesamt zehn Feuerwehrleute beendet. Personen kamen nicht zu Schaden. Für die Feuerwehr Gevelsberg endete damit ein nicht alltäglicher Einsatz auf dem Sportgelände.

