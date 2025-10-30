PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Gevelsberg

FW-EN: Einsatz für die Feuerwehr Gevelsberg im Unterbraker Weg

FW-EN: Einsatz für die Feuerwehr Gevelsberg im Unterbraker Weg
Gevelsberg (ots)

Am heutigen Donnerstag wurde die hauptamtliche Wache zusammen mit dem Löschzug 1 und 2 der Freiwilligen Feuerwehr zu Brandgeruch in einem Wohnhaus alarmiert. Bei Eintreffen der ersten Kräfte wurde ein Schmorbrand in einer Leichtbauwand festgestellt. Dieser breitete sich durch richtiges Verhalten der Bewohner nicht aus und konnte nach dem Öffnen der Wand abgelöscht werden. Der Einsatz konnte nach ca. 1 Stunde beendet werden. Verletzt wurde niemand.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Gevelsberg
Christian Hasenohr
Telefon: 02332 771-400
E-Mail: feuerwehr@stadtgevelsberg.de

Original-Content von: Feuerwehr Gevelsberg, übermittelt durch news aktuell

  08.10.2025 – 11:46

    FW-EN: Brand im Gewerbebetrieb

    Gevelsberg (ots) - Die gesamte Feuerwehr Gevelsberg wurde am heutigen Mittwoch um 07:58 Uhr in die Kölner Straße alarmiert. In einem Industriebetrieb war es zu einem Brand in einer Maschine gekommen. Bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr hatten Mitarbeiter des Unternehmens eigene Löschmaßnahmen eingeleitet und den Brand weitestgehend gelöscht. Die Feuerwehr bereitete einen Löschangriff in Bereitstellung vor, beschränkte ihre Tätigkeiten jedoch auf die Kontrolle ...

    mehr
