FW-EN: Einsatz für die Feuerwehr Gevelsberg im Unterbraker Weg
Gevelsberg (ots)
Am heutigen Donnerstag wurde die hauptamtliche Wache zusammen mit dem Löschzug 1 und 2 der Freiwilligen Feuerwehr zu Brandgeruch in einem Wohnhaus alarmiert. Bei Eintreffen der ersten Kräfte wurde ein Schmorbrand in einer Leichtbauwand festgestellt. Dieser breitete sich durch richtiges Verhalten der Bewohner nicht aus und konnte nach dem Öffnen der Wand abgelöscht werden. Der Einsatz konnte nach ca. 1 Stunde beendet werden. Verletzt wurde niemand.
