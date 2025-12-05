PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Zeugen nach Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr gesucht

Delmenhorst (ots)

Nach einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr sucht die Polizei Delmenhorst nach Zeugen.

Eine 38-jährige Delmenhorsterin war am Donnerstag, 04. Dezember 2025, zwischen 18:20 und 18:30 Uhr, mit einem Audi auf der Straße "Am Friesenpark" in Richtung Friesenstraße unterwegs. Ihr kam eine bislang unbekannte Person mit einem Auto entgegen, die gegen das Rechtsfahrgebot verstieß und seitlich mit dem Audi der Frau kollidierte. Trotz des Zusammenstoßes wurde die Fahrt in Richtung Nordenhamer Straße und dort weiter in Richtung Bremer Straße fortgesetzt.

Wer den Unfall beobachtet hat und Angaben zum Auto der Verursacher machen kann, wird gebeten, sich unter 04221/1559-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Albert Seegers
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

