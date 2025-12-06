Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus sucht die Polizei nach Zeugen.

Delmenhorst (ots)

Am Freitag, den 05. Dezember 2025, zwischen 09:30 Uhr und 10:45 Uhr, hat sich bis dato unbekannte Täterschaft Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Nachtigalstraße verschafft, indem die Scheibe einer Terrassentür eingeschlagen wurde. Die Räumlichkeiten wurden nach Diebesgut durchsucht. Im Anschluss verließ die Täterschaft den Tatort in unbekannte Richtung.

Wer im angegebenen Zeitraum verdächtige Personen in der Nähe des Tatortes gesehen hat, wird gebeten, sich unter 04221/1559-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

