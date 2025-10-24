PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDMT: Warnung vor betrügerischen Dachdeckern

Westerwaldkreis (ots)

Im Westerwaldkreis kam es in den vergangenen Wochen wiederholt zum Auftreten betrügerischer Firmen, welche Dacharbeiten oder andere Handwerkerleistungen (z.B. Steinreinigung, Fassadenreinigung) anbieten. Die Täter erscheinen hierbei unangekündigt bei den Hausbesitzern und behaupten, dass das Dach dringend saniert werden müsse oder andere Sanierungsarbeiten notwendig wären. Teilweise besteigen die Täter das Dach bereits ohne einen Auftrag erhalten zu haben und beginnen mit dem Entfernen alter Teile. Hierdurch fühlen sich die Hausbesitzer meist unter Druck gesetzt und sehen sich gezwungen die Arbeiten durchführen zu lassen. Im Nachhinein werden für die unsachgemäße Arbeit hohe Geldbeträge gefordert, welche sofort zu zahlen sind. Für die Arbeit wird oft Material von geringer Qualität verwendet. Die unsachgemäße Arbeit führt erfahrungsgemäß zu weiteren Kosten für die Hausbesitzer. So müssen diese für die Entsorgung des teilweise asbesthaltigen Materials aufkommen oder die Täter entsorgen dieses illegal.

Sollten verdächtige Dacharbeiter oder verdächtige Handwerker bei Ihnen erscheinen wenden Sie sich sofort an Ihre örtliche Polizeidienststelle.

Polizeidirektion Montabaur
