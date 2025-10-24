PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Fahrer eines nicht versicherten E-Scooters unter Betäubungsmitteleinfluss

Montabaur (ots)

Am 24.10.2025, gegen 07:30Uhr, wurde im Fürstenweg in Montabaur ein E-Scooter ohne Versicherungskennzeichen festgestellt. Der Fahrzeugführer führte diesen neben der Fahrbahn auf dem Gehweg. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle konnte bei dem 37-Jährigen Fahrer drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt werden. Ein durchgeführter Test bestätigte den Verdacht der Aufnahme von Cannabisprodukten, sowie von chemischen Drogen. Außerdem konnte für den E-Scooter kein Versicherungsschutz nachgewiesen werden. Der Fahrer wurde zum Zwecke einer Blutentnahme in das Krankenhaus nach Montabaur gebracht. Der E-Scooter wurde sichergestellt. Es wurden zwei Strafverfahren, sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen den Fahrzeugführer eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur
Polizeiinspektion Montabaur

Telefon: 02602-9226-0

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

