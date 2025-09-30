PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Mehrfach gesuchter Mann festgenommen

Weil am Rhein (ots)

Ohne Ausweisdokumente versuchte ein 31-Jähriger nach Deutschland einzureisen. Zudem bestanden gegen den Mann vier Haftbefehle. Er wurde festgenommen.

Einsatzkräfte der Bundespolizei kontrollierten den algerischen Staatsangehörigen am Montagabend (29.09.25) bei der Einreise am Grenzübergang Weil am Rhein - Friedlingen, als Reisenden in der grenzüberschreitenden Straßenbahn. Der 31-Jährige konnte dabei keine Ausweisdokumente für eine erlaubte Einreise nach Deutschland vorlegen. Die Überprüfung des Mannes ergab zu dem vier Haftbefehle. Bei drei Haftbefehlen handelte es sich um Vollstreckungshaftbefehle wegen Vergehen nach dem Konsumcannabisgesetz, Diebstahl sowie versuchten Diebstahls. Bei dem vierten Haftbefehl handelte es sich um einen Vorführungshaftbefehl, da der 31-Jähriger unentschuldigt einer Hauptverhandlung wegen Diebstahls ferngeblieben war. Der 31-Jährige wurde vor Ort durch Einsatzkräfte der Bundespolizei festgenommen. Aufgrund der unerlaubten Einreise wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Zu Verbüßung der insgesamt 137-tägigen Ersatzfreiheitsstrafe wurde der Mann in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Katharina Keßler
Telefon: +49 7628 8059 1010
E-Mail: pressestelle.weil@polizei.bund.de
http://www.polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell

Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
