Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Schweizer Grenze: Bundespolizei stellt Einhandmesser sicher

Rheinfelden (Baden) (ots)

Bei der Grenzkontrolle in Rheinfelden (Baden), konnte ein Einhandmesser aus dem Verkehr gezogen werden. Der Betroffene muss mit einem Bußgeld rechnen.

Am Freitagmittag (26.09.2025) geriet ein 21-Jähriger mit seinem Fahrzeug, am Autobahngrenzübergang Rheinfelden, in eine Kontrolle der Bundespolizei. In der Mittelkonsole fanden die Einsatzkräfte ein Einhandmesser. Da das Messer griffbereit und der britische Staatsangehörige kein berechtigtes Interesse für das Mitführen vorweisen konnte, erfolgte die Sicherstellung. Er muss nun mit einem Bußgeld rechnen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell