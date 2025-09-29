PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Schweizer Grenze: Bundespolizei stellt Einhandmesser sicher

Rheinfelden (Baden) (ots)

Bei der Grenzkontrolle in Rheinfelden (Baden), konnte ein Einhandmesser aus dem Verkehr gezogen werden. Der Betroffene muss mit einem Bußgeld rechnen.

Am Freitagmittag (26.09.2025) geriet ein 21-Jähriger mit seinem Fahrzeug, am Autobahngrenzübergang Rheinfelden, in eine Kontrolle der Bundespolizei. In der Mittelkonsole fanden die Einsatzkräfte ein Einhandmesser. Da das Messer griffbereit und der britische Staatsangehörige kein berechtigtes Interesse für das Mitführen vorweisen konnte, erfolgte die Sicherstellung. Er muss nun mit einem Bußgeld rechnen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Friedrich Blaschke
Telefon: +49 7628 8059 1011
E-Mail: Friedrich.Blaschke@polizei.bund.de
http://www.polizei.bund.de
Twitter: https://twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 28.09.2025 – 18:08

    BPOLI-WEIL: Bundespolizei nimmt gewaltbereite Fußballanhänger aus dem Zug

    Herbolzheim (ots) - Während der Anreise von Fußballanhängern der TSG 1899 Hoffenheim kam es im Zug zwischen Offenburg und Freiburg im Breisgau zu Ausschreitungen. Über 90 Fußballanhänger mussten am Bahnhof Herbolzheim den Zug verlassen. Am Sonntagmittag (28.09.2025), um 12:24 Uhr, kam es in der Anreisephase zum Spiel des SC Freiburg gegen die TSG 1899 Hoffenheim ...

    mehr
  • 25.09.2025 – 12:54

    BPOLI-WEIL: Fußballfan führt bei Grenzkontrolle Schlagstock mit sich

    Weil am Rhein (ots) - Im Rahmen der Grenzkontrollen im Zusammenhang mit dem Europa-League Spiel SC Freiburg gegen den FC Basel, stellte die Bundespolizei einen Schlagstock sicher. Ein 21-Jähriger durfte nicht nach Deutschland einreisen. Am Mittwoch (24.09.2025) geriet der Schweizer Staatsangehörige am Autobahngrenzübergang Weil am Rhein in die Grenzkontrolle der ...

    mehr
  • 22.09.2025 – 13:32

    BPOLI-WEIL: Männer dürfen nicht einreisen

    Weil am Rhein (ots) - Obwohl ein 29-Jähriger nicht nach Deutschland einreisen durfte, versuchte er es an der französischen Grenze und scheiterte. Sein Beifahrer durfte aufgrund fehlender Ausweise ebenfalls nicht einreisen. Beide Männer mussten wieder nach Frankreich zurück. Am Samstagmittag (20.09.2025) gerieten die beiden Männer am Grenzübergang Weil am Rhein - Palmrainbrücke in eine Kontrolle der Bundespolizei. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren