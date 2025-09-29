PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Gesuchter Dieb muss in Haft

Neuenburg am Rhein (ots)

Ein wegen Diebstahls mit Haftbefehl gesuchter Mann ist von der Bundespolizei am Autobahngrenzübergang Neuenburg am Rhein gefasst worden. Nun verbüßt er eine mehrmonatige Haftstrafe.

Am Freitagmorgen (26.09.25) geriet der 52-Jährige aus Frankreich kommend, in eine Kontrolle der Bundespolizei. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass gegen ihn ein Haftbefehl zu vollstrecken war. Wegen Diebstahls verurteilte ein Gericht den Mann zu einer Geldstrafe von 800 Euro. Der Gesuchte zahlte weder die Strafe, noch trat er die Ersatzfreiheitsstrafe an, weswegen die Staatsanwaltschaft Haftbefehl erließ. Auch gegenüber der Bundespolizei konnte der tunesische Staatsangehörige die Summe nicht aufbringen. Nach der Festnahme erfolgte die Einlieferung in die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Friedrich Blaschke
Telefon: +49 7628 8059 1011
E-Mail: Friedrich.Blaschke@polizei.bund.de
http://www.polizei.bund.de
Twitter: https://twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell

