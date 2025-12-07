Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: 48-Jähriger Autofahrer alkoholisiert und mit verbotenem Messer unterwegs

Delmenhorst (ots)

Am Samstagabend, den 06. Dezember, gegen 20:40 Uhr, meldeten mehrere Verkehrsteilnehmer ein auffälliges Fahrzeug im Bereich Hude / Ganderkesee. Der Autofahrer ist durch seine riskante Fahrweise aufgefallen, sodass es bereits zu einer Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer gekommen ist.

Eine Streifenwagenbesatzung konnte das Fahrzeug schließlich in der Ludwig-Kaufmann-Straße in Delmenhorst kontrollieren. Im Rahmen der Kontrolle bemerkten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch bei dem 48-Jährigen Fahrer aus Delmenhorst. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,6 Promille. Zudem fanden die Beamten im Fahrzeug ein Springmesser, welches gem. Waffengesetz verboten ist. Bei dem 48-Jährigen wurde eine Blutentnahme durchgeführt und sein Führerschein und das Springmesser wurden beschlagnahmt.

Ihn erwarten nun Strafverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs unter Alkoholeinfluss und aufgrund eines Verstoßes gegen das Waffengesetz.

